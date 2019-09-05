بالأسماء.. السيسي يعتمد حركة تعيينات دبلوماسية لـ25 سفيرا بـ"الخارجية"

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري بشأن تعيين 25 سفيراً من سفراء مصر في الخارج في ديوان عام وزارة الخارجية، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم تحت رقم 441 لسنة 2019، وذلك بناءً على ما عرضه سامح شكري وزير الخارجية، على الرئيس السيسي.

وتضمن القرار تعيين 25 سفيراً في ديوان عام وزارة الخارجية، وهم كما يلي:

1- محمد فريد محمد منيب

- السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة جمهورية اليونان - سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/13.2

- محمد أسامة طه المجدوب السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة جمهورية الصين الشعبية ، وغير مقيم لدي حكومة منغوليا - سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/27.3- محمد خيرت محمود خيرت - السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة أستراليا ، وغير مقيم لدي حكومة كلٍّ من فيجي ، جزر المـارشال ، ساموا الغربية ، بابوا نيو جيني ، جمهورية فانواتو ، جزر سولومون ، وجمهورية ناورو - سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/14.4- سهي إبراهيم رفعت الفار - السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة مملكة البحرين - سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/11/7.5- ياسر مراد عثمان حسني - السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، وغير مقيم لدي حكومة بليز - سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2020/3/8.6- ناصر زغلول حمدي - السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة المملكة العربية السعودية ، وغير مقيم لدي حكومة الجمهورية اليمنية - سفــيرًا من الفئـــة الممتـــازة بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/6.7- طارق محيي الدين الوسيمي - السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة نيوزيلاندا ، وغير مقيم لدي حكومة توفالو - سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/15.8- أحمد عمرو أحمد معوض - السفير فوق العــادة المفوض لدي حكومة جمهورية إندونسيا ، وغير مقيم لدي حكومة جمهورية تيمور الشرقية الديموقراطية - سـفــيرًا بديـــوان عـــام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/10/7.9- أحمد محمد فاضل يعقوب - السفير فوق العــادة المفوض لدي حكومة جمهورية باكستان الإسلامية - سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2020/2/29.10

- خالد عزت عمران - السفير فوق العــادة المفوض لدي حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ، وغير مقيم لدي حكـومة ترينـداد وتوبــاجو ، وحكومة جرينادا - سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/16.11- محمــد مصطفــي أحمــد فهـمــي - السفير فــوق العــادة المفــوض لدي حكومة جمهورية زيمبابوي - سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2020/3/15.12- علاء محمد خيرت عيسي - السفير فوق العــادة المفوض لدي حكومة جمهورية ليبيريا - سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/10/1.13- ماهي حسن عبد اللطيف - السفير فوق العــادة المفوض لدي حكومة مملكة النرويج ، وغير مقيم لدي حـكــومة جمهورية أيسـلـندا - سـفــيرًا بديوان عام وزارة الخــارجية ، اعتبارًا من 2019/9/15.14

- محمد فاروق الحمزاوي - السفير فوق العــادة المفوض لدي حكومة جمهورية كوت ديفوار - سفيرًا بديوان عام وزارة الخــارجية ، اعتبارًا من 2019/10/3.15-

مؤيد فتح الله محمد الضلعي - السفير فوق العــادة المفوض لدي حكومة جمهورية بلغاريا ، وغير مقيم لدي حـكــومة جمهورية شمال مقدونيا - سـفــيرًا بديوان عام وزارة الخــارجية ، اعتبارًا من 2019/10/30.16

- يوسف ضياء الدين مكاوي - السفير فوق العــادة المفوض لدي حكومة جمهورية سلوفينيا - سفيرًا بديوان عام وزارة الخــارجية ، اعتبارًا من 2019/9/15.17

-بدر أحمد محمد عبد العاطي - السفير فوق العــادة المفوض لدي حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية - سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/15.18

- علاء الدين وجيه محمد رشدي - السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ، وغير مقيم لدي كلٍّ من جويانا وسورينام - سفــيرًا بديـــوان عـــام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/15.19

- ياسر علي محمود هاشم - السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة دولة اريتريا - سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/15.20

- خالد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن - السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة جمهورية أنجولا ، وغير مقيم لدي حكــومة جمــهورية ســـاوتومي وبرنســـيب - سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/10/16.21- أحمد بهاء الدين إبراهيم محمود - السفير فوق العادة المفوض لدي حكومة جمهورية جنوب السودان - سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/10/6.22- وائل فتح الله أحمد بركات - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدي حكومة جمهورية بنين - وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/15.23- نزيه علي بهاء الدين النجاري - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدي حكومة الجمهورية اللبنانية - وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/11/1.24- محمد أحمد فؤاد رسلان - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدي حكومة جمهورية مدغشقر - وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2020/3/3.25- أحمد عادل صبحي أحمد - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدي حكومة جمهورية جيبوتي - وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارًا من 2019/9/15.