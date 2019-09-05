تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، من ضبط 14 ألف عبوة أدوية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل مخزن غير مرخص تابع لمستشفى بمحرم بك وسطاً.

وردت معلومات لضباط المباحث تفيد قيام مسؤولة مخزن غير مرخص تابع لإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة محرم بك بحيازة أدوية مهربة جمركيا ومحظور تداولها بالأسواق.

استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 14 ألف و604 عبوات أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، وأدوية مجانية خاصة بالمستشفيات الحكومية.

تحرر محضر بقسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.