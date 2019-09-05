وزير التعليم العالي يوجه برقمنة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المقر الجديد للإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بمبنى وزارة التعليم العالي بمدينة نصر بالقاهرة؛ وذلك للوقوف على آخر تطورات نقل الإدارة من مجمع التحرير بوسط القاهرة إلى المقر الجديد للإدارة بمدينة نصر.

وأجرى وزير التعليم العالي، حوارًا مع عدد من موظفي الإدارات التي جرى نقلها فعليًا وشملت إدارة المعادلات وإدارة المراجعة الخارجية وبرنامج المعونة الأمريكية للاطمئنان على استقرار العمل بالإدارات التي تم نقلها.

وشدد وزير التعليم العالي، خلال الجولة على أهمية إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لطلاب البعثات والإشراف العلمي، ورقمنة كل الإجراءات تيسيرًا على الطلاب وسرعة الإنجاز في الوقت المطلوب.

يذكر أن باقي الإدارات التابعة للإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي سوف تنقل تباعًا لمقر الإدارة المركزية الجديد بمبنى وزارة التعليم العالي.