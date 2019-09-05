قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن مصروفات استخراج كارنيه عضوية النقابة تبلغ 1570 جنيها؛ لاستخراج الكارنيه في المرة الأولى بالنسبة للعاملين في وسائل الإعلام الرسمية، و1590 جنيها للعاملين في وسائل الإعلام الخاص بزيادة 20 جنيها مقابل رسم دمغة.

وأضاف سعدة، لـ"الوطن"، أنه فيما يتعلق باستخراج تصريح مزاولة المهنة، فإن رسومها تبلغ 2% من قيمة العقد مع القناة، وإن لم يقدم العقد فيدفع طالب الحصول على الترخيص 10 آلاف جنيه بحد أقصى على السنة بواقع 5 آلاف جنيه كل 6 أشهر بحسب ما نص عليه قانون نقابة الإعلاميين.

وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول على عضوية النقابة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وكذلك شهادة أداء الخدمة العسكرية، وأصل المؤهل الدراسي، واستمارة طلب العضوية ملصق عليها طابع دمغة النقابة، إضافة إلى بيان حالة ويجرى اعتماده من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الإعلامي، وعقد ورقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص"، إضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية، وأصل شهادة الميلاد، وبيان حالة وظيفية مثبت به الجزاءات الموقعة عليه وسببها، ومادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم، إضافة إلى 4 صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.