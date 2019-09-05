أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، في حادث تصادم 4 سيارات على طريق "أبو المطامير - حوش عيسى" بمنطقة النجيلة بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز أبو المطامير، بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق "أبو المطامير - حوش عيسى" بمنطقة النجيلة.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، لمكان الحادث، وتبين قطع سيارة جامبو الطريق على سيارة شيفروليه أجرة دمنهور، مما أدى إلى تصادمها بسيارة ملاكي وانقلاب سيارة نصف نقل في الترعة، وفرت السيارة الجامبو هاربة بعد تسببها في الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا من مستقلي السيارات، وتم نقل المصابين لمستشفيات حوش عيسى العام وأبو المطامير وبعض العيادات الخارجية، وحرر محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث ورفع السيارة النصف نقل من المجرى المائي بواسطة قوات الحماية المدنية.