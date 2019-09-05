تنظم مكتبة الكتبجية بالمعادي احتفالية خاصة بعيد ميلادها السادس، على شرف الكاتب الكبير خيرى شلبي، بمناسبة الذكرى الثامنة لرحيله، بحضور ابنته ريم خيري شلبي، ونخبة من تلاميذ ومحبي الكاتب الكبير، وذلك في الساعة السادسة والنصف يوم السبت 7 سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن خيري شلبي (1938 -2011)، كاتب وروائي، ولد بقرية شباس عمير بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، صدر له نحو 80 كتابا منها روايات السنيورة، الأوباش، الشطار، الوتد، العراوي، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالي (أولنا ولد - وثانينا الكومي - وثالثنا الورق)، بغلة العرش، من مجموعاته القصصية: المنحنى الخطر، سارق الفرح، أسباب للكي بالنار، الدساس، أشياء تخصنا، كما كتب عددا من المسرحيات منها: صياد اللولي، غنائية سوناتا الأول، المخربشين.

وقدمت أعماله للسينما منها فيلم "الشطار" مع المخرج نادر جلال، عن رواية بالعنوان نفسه، وفيلم "سارق "الفرح مع المخرج داود عبد السيد عن قصة قصيرة، وغيرها، وفى التليفزيون:مسلسل (الوتد) من إخراج أحمد النحاس، مسلسل (الكومي) عن ثلاثية الأمالي ومن إخراج محمد راضي.