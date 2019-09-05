شارك المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، في اجتماع شعبة تجار الفراشة برئاسة محمد فوزي، والاستماع إلى مشكلاتهم والموضوعات التي تهم هذا القطاع، لافتا إلى بحث مشكلات ومطالب الشعبة التي سيتم رفعها إلى مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وطالب العربي الشعبة ببحث الموضوعات التي تهم قطاعها، ووضع مقترحات التنمية والتطوير من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع لمناقشتها بشكل موسع مع مطالب الشعب الأخرى، لتكون الفترة المقبلة بها تنمية حقيقية تفيد بلدنا، خاصة أنّ الغرف التجارية تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعد القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا الذي نسعى لتنميته وتطويره.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أنّ المرحلة المقبلة بحاجة إلى تكاتف الجهود كافة لتحقيق الهدف الأسمى، وهو التنمية في مختلف القطاعات، موضحا أنّ الفترة الأخيرة شهدت إصلاحات اقتصادية كثيرة حسّنت بشكل واضح من المناخ الاقتصادي في مصر، وعلينا أن نستكمل مرحلة البناء والتطوير الحالية بالاهتمام بكل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي هنأ مجلس إدارة الشعبة المهندس إبراهيم العربي على فوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية في بداية الاجتماع، مشيرين إلى أنّ هذا يعد دعمًا حقيقيًا لقطاعي التجارة والصناعة والاقتصاد العام ككل.

وقرر مجلس إدارة الشعبة رفع مذكرة إلى العربي تتضمن بعض مطالب هذا القطاع، بينها تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع لتخفيف الأعباء عن مقاولي الفراشة على مستوى الجمهورية.

وقال محمد فوزي إنّ تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع مطلب رئيسي من الشعبة، مقترحا تحصيل نسبة 10% بدلا من 3% كضريبة عامة لكن من المنبع، وتكون قطعية أيضًا دون الدخول في مراحل لتحصيلها، لأن هذا أمر مرهق ويسبب مشكلات لمقاولي الفراشة، لذلك نقترح زيادة في مقابل تجنب مشكلات عدم تحصيلها قطعيًا.

وأكد فوزي أنّ "قطاع الفراشة على مستوى الجمهورية يشهد حالة ركود كبيرة وغير مسبوقة في ظل وجود منافسة شرسة وكيانات كبرى في القطاع، مثل الفنادق والنوادي ودار المناسبات، ما أثر على قطاعنا سلبا، لذلك يجب مراعاة هذا القطاع بما يتناسب مع نشاطه والحركة التجارية به".