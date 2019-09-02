أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السيارات لن تشهد أي زيادة بعد قرار إلغاء الدولار الجمركي، موضحًا أنها ترتبط بأسعار الدولار.

وأضاف شرباص، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن وضع سوق السيارات ليس مستقرًا، "مفيش قوة شرائية، لكن رد 64 مليار جنيه قيمة شهادات قناة السويس سيؤدي إلى انتعاش السوق لأنها ستخلق قوة شرائية في كل القطاعات وقطاع السيارات سيستفيد منها".

وتابع، أن أسعار السيارات ستخضع لقانون العرض والطلب، لكن الثابت أن السوق سيشهد استقرارًا كبيرًا الفترة المقبلة.

وأصدرت وزارة المالية بيانًا توضح فيه الأسباب الكاملة لقرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، والعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.

وأوضحت "المالية" أن القرار الجديد يعد عودة للتعامل الأصلي المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأضاف بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.