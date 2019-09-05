أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن ضبط سيارتين محملتين بكميات من السجائر والمواد الغذائية دون مستندات ومنتهية الصلاحية قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير محضر بالواقعة، مشددا على شن حملات دورية وأخرى مفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز وقرى المحافظة لمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلك وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى التنسيق بين مباحث التموين ومديرية التموين والصحة ورؤساء المراكز والأحياء لشن مثل تلك الحملات، والوقوف أمام المتعدين على حق المواطن والمتاجرين بصحته.

وأوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تمكن بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين من ضبط سيارتين إحداهما محملة بـ 1800عبوة عصير، و60 كرتونة خل منتهية الصلاحية، و100 جركن صابون سائل فئة 5 لتر منتهية الصلاحية وأخرى محملة بـ 20 ألف علبة سجائر مهربة من محافظة المنيا إلى محافظة سوهاج بدون مستندات دالة، حيث تم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتحرير محاضر أمن دولة طوارئ جنح مركز ساحل سليم.