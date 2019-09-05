أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم، قبول استقالة رئيس دائرة الأمن الوطني محمد معصوم ستانيكزاي، وذلك على خلفية عملية أمنية راح ضحيتها عدد من المدنيين، وقال -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن أفغانستان كدولة مسؤولة لا تتسامح إطلاقا مع سقوط ضحايا مدنيين، مضيفا إنه قبل آسفا استقالة ستانيكزاي الذي حقق نجاحا في مجالات أخرى من عمله.

وأوضح غني - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - أنه عقد اجتماعا طارئا مع قادة الأمن والنائب العام، مشيرا إلى أن الحادث المأسوي قد وقع في مدينة "جلال أباد" على الرغم من التأكيدات والتغييرات السابقة بشأن تنفيذ عمليات البحث والعمليات الأمنية.

وكان مسؤولون محليون في أفغانستان، أعلنوا في وقت سابق مقتل أربعة أشخاص في عملية لمديرية الأمن الوطني تم تنفيذها في إقليم "نانجرهار" الواقع شرق البلاد، وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني، إن القوات بدأت في تنفيذ هذه العملية بعد منتصف الليلة الماضية واستهدفت خلالها أحد المنازل في مدينة "جلال أباد"، مشيرا إلى أن حاكم الإقليم يتابع التطورات عن كثب كما أنه طالب بإجراء تحقيق في الواقعة.