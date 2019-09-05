تصدير 36 الف طن فوسفات وتداول 336 شاحنة و104 سيارات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صادر عنه اليوم، تداول 336 شاحنة بضائع و104 سيارات واستعداد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة "أمانة" وعلى متنها 9 شاحنات و11 سيارة.

كما أعلن مغادرة السفينة Ocean galaxy وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 74 شاحنة و29 سيارة.

كما أشار البيان إلى استقبال الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة و20 سيارة إضافة إلى مغادرة السفينتين أمانة والنوى إكسبريس وعلى متنهما 77 شاحنة و41 سيارة.

وفي ما يتعلق بميناء نويبع، فأشار البيان إلى وصول وسفر السفينتين "كوين نفرتيتى" و"سينا" وعلى متنيهما 58 شاحنة و1 سيارة ووصول وسفر السفينتين "كوين نفرتيتى" و"سينا" أمس وعلى متنيهما 60 شاحنة و2 سيارة.