تعقد لجنة الأجيال الجديدة التابعة لنادي الروتاري المصري، ندوة عن "وسائل الإعلام وتأثيرها على الشباب"، السبت الموافق 28 من سبتمبر الجاري، من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً، في المدرسة الأمريكية الدولية بالشيخ زايد في السادس من أكتوبر.

تستهدف الندوة، مخاطبة الشباب الراغبين في الحصول على شهادة دراسية أخرى، الباحثين عن آليات لتغيير مجال عملهم، كما تخاطب الندوة الشباب الطامحين في بدء مشروعاتهم الخاصة والذين يبحثون عن طرق وسبل لتحفيزهم للسير في طريقهم الجديد.

وشارك في إعداد الندوة، محافظ المنطقة الروتارية 2451 الدكتور شريف والي، ولجنة الأجيال الجديدة في المنطقة، تحت قيادة رئيس سابق دينا قطب سليمان، إضافة إلى مجموعة من الزملاء الروتاريين وشباب الروترأكت، وسيكون ضيف الشرف والمتحدث الرسمي فيها الكاتب الصحفي فتحي أبوحطب.