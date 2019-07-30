دشن الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، مجموعة من المشروعات الخيرية لمساعدة الأسر الفقيرة، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، اليوم.

وزار "والي"، مشروع المنطقة الروتارية لتطوير منازل قرية الريان بالفيوم وتوصيل المياه والصرف الصحي للقرية، بصحبة نيفين بدر الدين سكرتير المنطقة، وعلا النوري رئيس لجنة خدمة المجتمع وعدد كبير من المسؤولين بالفيوم ورؤساء وأعضاء لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة، وممثل جمعية الأورمان.

وألتقى محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بصحبة رئيسة اللجنة وأعضاء اللجنة ماجدة الألفي وعلاء قورة، ونازك الالفي، وسناء الشرفا، ونيرة عبد الوهاب، ونيفين الإبياري ونبيلة عمران، لتوقيع برتوكول تعاون مع الشركة لتوصيل المياه وعمل شبكات للصرف الصحي لقرية الريان بالفيوم والشغب بالأقصر والحمراوين بالبحر الأحمر.