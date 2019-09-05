أصيبت سيدتين في الدقهلية، اليوم، إثر تصدع عقار مكون من 4 طوابق بقرية "ميت العامل" بمركز أجا، بينما تكثف الحماية المدينة جهودها للتأكد من عدم وجود مواطنين آخرين تحت الأنقاض.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بحدوث تصدع في عقار مكون من 4 طوابق بقرية "ميت العامل".

انتقل مدير الأمن وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى موقع العقار، وتبين اختفاء الدور الأرض تحت الأرض، بينما باقي الأدوار بها ميول.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج سيدتين من تحت الأنقاض، نقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر طبي، إن مستشفى أجا استقبلت كل من (فنارة ع. ا.- 22 سنة)، وأصيب بكسور في الرجلين، و(أمل ع. ح.- 55 سنة) وأصيب بكدمة شديدة في الركبة.

وأكد شهود العيان، أن العقار ملك "عادل ا. ا." ومبنى مكون من 4 طوابق حوائط حاملة، وأنه من العقارات الحديثة التي لم يمر عليها عقدين من الزمن، وتسبب تصدعه في اختفاء الدور الأرضي منه تحت الأرض، بينما أصيبت باقي الطوابق بميول شديد وتصدع.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول العقار، وانتقلت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أجا لمعاينة العقار، ومعرفة سبب التصدع المفاجئ.