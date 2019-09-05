قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن أصحاب شهادات قناة السويس التي استحقت اليوم، اتجهوا إلى ربط وإيداع أموالهم داخل البنك في أوعية ادخارية أخرى.

وأضاف أن أغلب عملاء اليوم الأول، اتجهوا إلى الشهادات الثلاثية والتي تمنح عائدا سنويا 14٪ بدورية صرف شهرية، فيما اتجه آخرون إلى حسابات التوفير.

وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع إقبال العملاء على فروع البنك خلال تعاملات أصحاب الشهادات المستحقة، بدءا من الأحد المقبل، لافتا إلى أن المصرف مستعد، من خلال الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات العملاء عامة، وعملاء شهادات قناة السويس المستحقة بشكل خاص.