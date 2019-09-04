قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أموال شهادات قناة السويس موجودة ومتوفرة بالبنوك بداية من صباح غد بالعائد الخاص بها.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهيئة أودعت آخر فوائد شهادات قناة السويس في وزارة المالية منذ 3 أيام، بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وتابع: "مليون و100 ألف مواطن لهم حق صرف عوائد الشهادات"، موضحا أن حوالي 59 مليار جنيه متواجدة في البنوك من الغد لمن يرغب في سحبها أو الاستفادة منها بالطريقة التي يفضلها.

وتستعد بنوك: "الأهلي المصري، مصر، القاهرة وقناة السويس" المُصدرة لشهادات إدخار قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس، لرد أموال حملة الشهادات إلى حسابات العملاء، بدءا من غدٍ الخميس.

يأتي ذلك بعد استثمار تلك الأموال لمدة 5 سنوات في البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافًا إليها الفوائد التراكمية للشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، وسط توقعات بتجديد نسبة كبيرة من حملة تلك الشهادات وربطها مرة أخرى، وفقًا لأسعار الفائدة المعمول بها ذلك الوقت.

وأعلنت البنوك الأربعة عن إتاحة باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية المميزة، من بينها: الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة التي تتميز بأسعار عوائد مختلفة، وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهري، ربع السنوي، نصف السنوي والسنوي.

وقال مصرفيون لـ"الوطن"، إنه من المتوقع حدوث إقبال كبير على فروع البنوك، من حملة الشهادات لاسترداد مبالغ تلك الشهادات، أو تجديد ربطها في شكل أوعية إدخارية جديدة وفقاً لرغبة كل عميل على حدة.

وسبق أن طرحت البنوك الأربعة شهادات قناة السويس بفائدة 12% لأجل 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوي للشهادات التي تبدأ من فئة ألف جنيه، وانقسمت الشهادات إلى ثلاث فئات ألف جنيه، وفئة 10 جنيهات و100 جنيه، ويصرف عائد الشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، تراكميًا في نهاية مدة الشهادة.

وأظهر الإقبال الكبير من المواطنين على شراء شهادات قناة السويس تحقيق حصيلة بلغت قيمتها 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل، وهو ما يزيد بنحو 4 مليارات جنيه على المبلغ المستهدف فيما تمّ وصفه بأكبر وأسرع عملية مصرفية في تاريخ البلاد.