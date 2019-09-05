زار وفد متعدد الجنسيات من منظمة الصحة العالمية، قرية العثمانية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، باعتبارها قرية خالية من الفيروسات الكبدية، ضمن جهود وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية.

يضم وفد المنظمة أعضاء من دول: "إنجلترا، باكستان، نيجيريا، أوغندا، الكونغو، راوندا"، للاستفادة من تجربتها الرائدة باعتبارها أول قرية في العالم خالية من الفيروسات الكبدية.

وأعلن أعضاء وفد منظمة الصحة العالمية في عام 2016، أن "العثمانية" أول قرية خالية من "فيروس سي" وما زالت.

رافق الوفد، خلال الزيارة، الدكتور ماجدة أبو رية مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، والدكتورة آمال محمد مختار نائب رئيس المعهد العالي للبحوث، والدكتورة عبير عبدالعزيز جاد الله مدير الإدارة بالمحلة أول، والدكتور متولي المكاكي مدير الوقائي بإدارة المحلة أول.