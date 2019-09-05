حرص عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة السابق، والشاعر شعبان يوسف، والكاتب حسن عبدالموجود، على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور مصطفى اللباد الباحث فى الشؤون السياسية والاستراتيجية.

كما حضر الكاتب الصحفي محمد شعير، والروائي سعد القرش، والروائي إيهاب عبد الحميد، لمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء.

وتقام مراسم العزاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير، اليوم، وتوفي اللباد يوم الأحد الماضي صباحا عن عمر ناهز الـ 54 عاما، بعد صراعه مع مرض السرطان لمدة 3 سنوات، وشيعت جنازته من مسجد الثورة "مسجد السلطان حسين كامل" عصر اليوم نفسه.