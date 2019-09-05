قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك ثلاثة أنواع من الشهادات التي تقدم للمواطنين الذين أجروا فحوصات فايروس سي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أنه بعد صرف العلاج للمواطن من مراكز علاج وزارة الصحة ويجري التحليل النهائي ويطمئن على حالته يحصل على شهادة رسمية مختومة بخاتم النسر تدل على أنه شفي من فيروس سي، وإذا رغب في السفر للخارج سيستطيع بهذه الشهادة السفر.

وتابع أن النوع الثاني من الشهادات وهو الخاص بمن اكتشف الفيروس ثم أخذ الأدوية على نفقته الخاصة أو نفقة التأمين الصحي الخاص به، أو تعامل مع طبيب في عيادته الخاصة وصرف العلاج وشفي، و"كل المطلوب إنه يجيب تقرير من الطبيب اللي عالجه إنه أخد العلاج وأما يجيلنا هنعمله التحليل التأكيدي وهنديله شهادة موثقة بخاتم النسر إنه شفي عن طريق أقرب وحدة علاج".

واستطرد أن النوع الثالث من الشهادات يقدر بـ30% ممن تم إجراء الكشف الطبي عليهم "وأما عملنا عليهم كشف اكتشفنا إن عندهم أجسام مضادة لكنهم غير مصابين بفايروس سي، ودا يروح أي مركز من مراكز العلاج ويعمل تحليل تأكيدي، وهنطلعله شهادة إنه لا يحمل إلا أجسام مضادة".