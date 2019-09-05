لقى سباك مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء محاولته توصيل موتور مياه كهربائي داخل منزله، بقرية هربشنت بمركز ببا، ونقل لمشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النياب العامة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من " أسامه . ظ . م" 25 عام، فلاح، مقيم قرية هربشنت دائرة المركز، بوفاة والده " ظ . م . م" 53 عامل، سباك، مقيم بذات العنوان، نتيجة صعق كهربائي بمنزله.

وتبين من التحريات الأولية وبالانتقال والفحص، أن الجثة مسجاة علي سرير داخل إحدى غرف المنزل بكامل ملابسها، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، و بسؤال نجل المتوفي، قرر أنه أثناء قيام والده بتوصيل موتور مياه كهربائي بالمنزل، صعقه التيار وتوفي في الحال، ولم يتهم أحد، ونفى وجود شبهه جنائية.

وتبين من التحريات، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة صدمه عصبية كهربائية شديدة، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5168 إداري مركز شرطة ببا تحت تصرف النيابة العامة.