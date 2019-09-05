ضبطت إدارة تموين دكرنس بمحافظة الدقهلية اليوم، مصنع عصائر "لوليتا" للأطفال يستخدم خامات مضرة بالصحة وغير مرخص، بناء على توجيهات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والسيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية لضبط السوق والحفاظ على المواطنين، والتصدي لمحاربة الفساد وغلاء الأسعار.

تشكلت حملة تموينية برئاسة محمود صالح عبدة مدير إدارة تموين دكرنس، وصالح علي المصري وجمال عبدالهادي وعبدالحي عبدالحي أبوزيد بالاشتراك مع رئاسة مركز ومدينة دكرنس والصحة ومباحث التموين، وأسفرت عن ضبط "عمرو. ا. م" صاحب مصنع عصائر لوليتا للاطفال غير مرخص ويستخدم خامات مضرة بالصحة من ناحية قرية "ميت النحال" مركز دكرنس.

وعثرت الحملة داخل المصنع على 250 كرتونة بكل كرتونة 50 عبوة، وزن الواحدة 85 جراما مشروب سُكري، و250 كرتونة بكل كرتونة 50 عبوة وزن العبوة الواحدة 40 جراما، إضافة إلى برميل بداخله مادة "إسبرام باودر" بديل السكر داخل كيس شفاف ووزن البرميل تقريبا 20 كجم والوزن الصافي 23 كجم .

كما ضبطت 10 رول لتغليف اللوليتا مختلف المقاسات والألوان، و10 أكياس بلاستيك أبيض كبير بداخله عبوات لوليتا فارغة ومصنعة بذات المصنع، وكل كيس يحتوي على 100 ألف عبوة بلاستيك فارغة خاصة بعصائر لوليتا، بإجمالي 10 آلاف عبوة بلاستيك، وذلك بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1654، والقانون 281 لسنة 1994، والقرار الوزاري 453 لسنة 1954 لمزاولة نشاط بدون ترخيص، واستخدامه سلعة مضرة بالصحة بديل السكر، وتم التحفظ على المضبوطات داخل المصنع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 599 لسنة 2019 جنح أمن الدولة دكرنس.