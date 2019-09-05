وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «المينى فان» التى تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

وأكد «مدبولى»، وذلك فى اجتماع عقده مع عدد من المسئولين اليوم، أن البرنامج سيكون له مردود إيجابى كبير، ويوفر آلافاً من فرص العمل.

ووجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع قريباً مع مصنّعى «التوك توك»، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات «المينى فان» على سبيل المثال، خاصة أنه جرى التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات «التوك توك»، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

"مدبولى" يشدد على تطوير التعاون مع لبنان

وخلال اجتماع عقده مع وزيرى الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات اللبنانيين اليوم، أكد «مدبولى» دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن الدولة اللبنانية، لا سيما فى ظل الظروف الإقليمية الصعبة فى محيط الجوار اللبنانى.

ووجه «مدبولى» الحكومة، عقب اللقاء، باستمرار التنسيق بين نظرائهم من الجانب اللبنانى لتطوير التعاون، وتقديم كافة أشكال الدعم الفنى لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التى تواجه لبنان.

"بطيش": نتطلع للاستفادة من تجربة مصر فى الإصلاح

وأكد منصور بطيش، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى «الإصلاح الاقتصادى»، ولفت عادل أفيونى، وزير الدولة اللبنانى لتكنولوجيا المعلومات، وجود فرص سانحة للتعاون بين مصر ولبنان فى عدة مجالات واعدة ومنها تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة مما يمتلكه البلدان من إمكانات فى هذا المجال، مشيراً إلى قيام لبنان بإنشاء عدد من مراكز تكنولوجيا المعلومات التى يمكن أن تمثل قاطرة تقود التعاون فى هذا المجال.

فى سياق منفصل، أطلع مايكل ديامسيس، سفير اليونان فى القاهرة المنتهية فترة عمله، «مدبولى»، على اختيار سفير جديد لبلاده لدى مصر، موضحاً أنه ولد فى مصر لعائلة يونانية، وأتم تعليمه قبل الجامعى فى القاهرة، ويجيد اللغة العربية بطلاقة، معرباً عن ثقته فى استمرار صعود مسار العلاقات الثنائية خلال فترة عمل السفير القادم.

ووافق «مدبولى» على تطوير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ليصبح معهداً دولياً، مع الإبقاء عليه كوحدة ذات طابع خاص، على أن يمنح دبلوم الدراسات العليا، وماجستير، ودكتوراه الفلسفة.

من جهة أخرى، قال المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن «مدبولى» كلف المركز ‏بالارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، مع العمل على رفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها.

وأضاف «عبدالتواب»، فى تصريحات اليوم، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات أجرى تدريباً ميدانياً على سيناريو مواجهة السيول بمحافظة أسيوط، اليوم وأمس، بهدف تقييم خطة مواجهة السيول بالمحافظة من خلال تدريبات فعلية ومواقف واقعية تمثل المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها، مع تدريب الأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخطة، من خلال سيناريوهات للمواقف المحتملة التى يتم التعامل معها وفقاً للمراحل المختلفة لإدارة الأزمة/الكارثة.