شهدت البنوك المصدرة لشهادات ادخار قناة السويس الجديدة، فى أول أيام استرداد أموال الشهادات، غياباً ملحوظاً من قبَل حمَلة الشهادات، دون حدوث الزحام المتوقع داخل بنوك: الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، وقناة السويس، بحسب تأكيدات موظفين فى عدد من أفرع البنوك.

وقالوا لـ«الوطن» إن ذهاب المواطنين إلى البنوك لسحب المبلغ المستثمر منذ 5 سنوات غير ضرورى، إذ إنه بإمكان العملاء سحب المبالغ من حساباتهم عبر ماكينات الـATM، بمجرد مرور 24 ساعة على انتهاء مدة الشهادات، موضحين أن المبلغ يُرد إلى العميل من خلال الفرع الذى قام بشراء الشهادة منه فى المرة الأولى، وأن كل بنك من تلك البنوك قام بعمل كشف يضم أسماء المواطنين الذين قاموا بشراء الشهادات وبجانبها تاريخ الاشتراك. وأكدوا أن البنوك الأربعة وفرت شهادات بديلة للمواطنين الذين يرغبون فى شراء شهادات أخرى يستثمرون أموالهم فيها بدلاً من خيار السحب، وبعائد شهرى أو ربع سنوى، أو نصف سنوى أو سنوى.

وأوضحوا أن الإجراءات التى يجب اتباعها عند زيارة العميل للبنك وسحب المبلغ منه، هى أن يتوفر معه أصل شهادة الاستثمار، بجانب البطاقة الشخصية وتكون سارية، ومن ثم يحدد الموظف اليوم المستحق لاسترداد المبلغ بناء على تاريخ الشراء.

من جانبه، أكد علاء فاروق، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إقبال عدد من العملاء أصحاب شهادات قناة السويس على تجديد ربط أموالهم فى البنك الأهلى المصرى فى أوعية ادخارية أخرى، وأن الغالبية اتجهوا إلى شهادات الادخار البلاتينية ومدتها 3 سنوات بعائد 14% و14.25% للعائد ربع السنوى والشهرى على الترتيب، فيما ذهب البعض لربط أموالهم فى شهادات بنك الاستثمار القومى بعائد 14.75% ومدتها عام.

وأضاف فاروق، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأمر لم يتوقف على أصحاب شهادات قناة السويس فى ربطها لدى البنك، بل هناك عملاء جدد يأتون كل يوم لربط أموالهم فى أوعية ادخارية مختلفة فى البنك الأهلى المصرى.

مصرفيون: أوعية مميزة وامتيازات خاصة لأصحاب الشهادات

وقالت مصادر مصرفية مسئولة إن الاتجاه الغالب هو تجديد أصحاب تلك الشهادات مدخراتهم فى أوعية ادخارية جديدة.

وأعلن بنك قناة السويس، اليوم، تقديم أوعية وشهادات ادخار متميزة لحاملى شهادة استثمار قناة السويس، تضمنت «شهادة الحصاد» ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات، وهى تتنوع بين شهادة بعائد متغير 13% يصرف شهرياً، وشهادة بعائد متغير 13.25% يصرف كل ربع سنة، والثالثة بعائد متغير 13.5% ويصرف العائد عليها كل 6 أشهر، إلى جانب الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمى وتطبق سعر عائد سنوى بسيط قدره 12.75% بما يعادل 38.25% من القيمة الاسمية للشهادة يُصرف فى نهاية المدة، والشهادة الخماسية ذات العائد التراكمى وتطبق سعر عائد سنوى بسيط قدره 14.50% بما يعادل 72.50% من القيمة الاسمية للشهادة يُصرف فى نهاية المدة، علاوة على شهادات ثلاثية ثابتة بعائد 11.50% يُصرف شهرياً، و11.60% يُصرف بشكل ربع سنوى، و11.75% نصف سنوى، و12% يُصرف سنوياً.

ومنح «البنك» حمَلة «الشهادات» أسعاراً مميزة ومصاريف فتح حساب مجانى 50% وخصم على المصاريف الدورية للحساب، وكذلك قرض شخصى مضمون بفائدة 2% فوق سعر العائد الممنوح على الوعاء الادخارى بدون مصاريف إدارية، وإصدار بطاقة خصم مجاناً وكذلك إصدار بطاقة ائتمانية مضمونة مجانية للعام الأول، مؤكداً أن للعميل حرية اختيار الوعاء الادخارى الذى يناسبه وفقاً لاحتياجاته ورغباته.

فى سياق متصل، حقق الجنيه، اليوم، مكاسب قدرها 3 قروش خلال 4 ساعات من بداية التعاملات، ليباع الدولار فى البنك الأهلى المصرى بـ16.55 مقابل 16.58 جنيه أمس.

وسجّلت بنوك «التجارى الدولى، الإمارات دبى، والعربى الدولى»، أقل سعر لبيع وشراء الدولار ليباع بـ16.53 جنيه للبيع، مقابل 16.43 جنيه للشراء.

"الجنيه" يكسب 3 قروش فى مواجهة الدولار.. وسعر جرام الذهب يتراجع ثلاثة جنيهات

وحافظ مصرف أبوظبى الإسلامى على الصدارة ليباع الدولار بـ16.63 مقابل 16.53 جنيه للشراء.

فيما تراجعت أسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات، اليوم، عقب ارتفاع لم يدم طويلاً فى أسواق المال، حيث وصل سعر عيار 24 إلى نحو 819 جنيهاً، مقابل 822 جنيهاً.

وسجّل عيار 21 نحو 717 جنيهاً، بينما سجّل عيار 18 نحو 614 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5 آلاف و736 جنيهاً.

وبدأت بنوك «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، وقناة السويس» المُصدرة لشهادات ادخار قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس، رد أموال حمَلة الشهادات إلى حسابات العملاء، بدءاً من اليوم الخميس، بعد استثمار تلك الأموال لمدة 5 سنوات فى البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافاً إليها الفوائد التراكمية للشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، وسط توقعات بتجديد نسبة كبيرة من حمَلة تلك الشهادات وربطها مرة أخرى، وفقاً لأسعار الفائدة المعمول بها ذلك الوقت.