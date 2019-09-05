أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن إخلاء كافة المنازل المجاورة للعقار المنهار بقرية "ميت العامل" مركز أجا، وذلك حفاظا على أرواح السكان وممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات الأمنية والهندسية التي تكفل تيسير حركة المواطنين وضمان سلامتهم، مؤكدا أنه يوفر كل الدعم اللازم والرعاية لأصحاب العقار المنهار وأصحاب المنازل المجاورة.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إن انهيار العقار تسبب في وفاة "كاميليا إبراهيم الدسوقي"، 80 عاما، وإصابة كل من "أمل عبدالفتاح حسن"، 55 عاما، بكسر في الذراع الأيمن، و"منار عادل العدوي" 22 عاما، بحالة إغماء، وتم دخولهما لمستشفى أجا المركزي، وخروجهما بعد تلقي العلاج والتأكد من سلامتهما.

وأكد المحافظ على أنه وجه على الفور بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث، واتخاذ التدابير اللازمة تجاه المصابين، وتشكيل لجنة فنية هندسية شاملة لمعاينة المنزل على الطبيعة، ولجنة قانونية لفحص أوراق المنزل والوقوف على حصوله على رخصة بناء من عدمه.

وأشار "شاروبيم" إلى أن تقرير اللجنة الفنية أثبت أن المنزل مبني على حوائط حاملة ومكون من أربعة أدوار على مساحة 170 مترا، وحدث الانهيار الجزئي نتيجة انهيار جدران المنزل من الناحية الشرقية والقبلية للدور الأرضي ما أدى إلى ميل المنزل من الجهة الشرقية والقبلية ميل أفقي ورأسي بمقدار 3 أمتار من الجهة الشرقية و4 أمتار من الجهة القبلية بمقدار عروض الشارع وأوقف الميل المنزلين بعد فراغات الشوارع.

وقرر شاروبيم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالتنسيق مع الإدارة الهندسية ومديرية الإسكان لاتخاذ التدابير الفورية نحو إخلاء العقار المنهار، ووضع الحلول الملائمة لإزالته بعد إخلائه، والحفاظ على المواطنين والممتلكات.

ووجه بالاستعانة بشركة المقاولون العرب لتأمين المنزل المنهار، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات في المنازل المجاورة، مشددا على الانتهاء من كافة التقارير خلال 24 ساعة.