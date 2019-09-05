تكثف مباحث القليوبية من جهودها لكشف واقعة عثور الأهالي على رضيعة ملقاه على أحد السلالم بمنطقة الفلل بمدينة بنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثانِ بنها بتلقية إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على طفلة حديثة الولادة، عمرها يوم ملقاه على سلم أحد العقارات بمنطقة الفلل بمدينة بنها.

جرى نقل الرضيعة إلى مستشفى بنها التعليمي بسيارة إسعاف لتوفير الرعاية الطبية الكاملة لها.

ووجه الرائد طه حسين رئيس مباحث قسم تانِ بنها بفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص الذي ألقى بها بمكان العثور عليها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.