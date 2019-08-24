والده قتل يوليو الماضي.. العثور على جثة طفل داخل جوال بالقوصية

عثر أهالي مدينة القوصية في محافظة أسيوط على جثة طفل مخنوق ومكتف اليدين داخل جوال بجوار المطافئ الجديدة بمنطقة "الشيخ نجيب" بالبندر دائرة المركز.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغا من الأهالي بالعثورعلى جثة طفل مخنوق داخل جوال بجوار المطافئ الجديدة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الجثة لطفل عمر 4 سنوات، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وذكر مصدر من الأهالي أن الطفل يدعى "معتز عاطف"، عمر 4 سنوات، مقيم بقرية "نزالي جنوب"، مضيفا أن والد الطفل قتل بطلق ناري بالخطأ في حادثة "مسجد القوصية" بسبب خصومة عائلية يوليو الماضي، ويكثف فريق مباحث مركز الشرطة جهوده في البحث عن الجناة، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.