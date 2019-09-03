لقى موظف مصرعه كما أصيب سائق وسمكري في تصادم أمس، بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بدائرة مركز سوهاج، جرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود باغ لمركز شرطة سوهاج بوجود حادث تصادم وسقوط شخص بترعة بطريق قرية دمنو دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة، العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز سوهاج، والرائد أحمد صقر، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي سوهاج قيادة "محمد. ف. ف" 38 عاما سمكري سيارات ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "محمد. ح. ع" 44 عاما موظف ويقيم دائرة المركز، مما أدى لسقوط قائد الدراجة البخارية بترعة فرعية مجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وجرى انتشال الجثة وإصابة كلا من قائد السيارة بكسر بعظام الجمجمة، "محمد. ش. ع" 23 عاما سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج من مستقل السيارة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام والمصابان لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.