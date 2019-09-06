قالت غرفة شركات السياحة إن وزارة السياحة ألغت ترخيص 20 شركة سياحية، بعد إجراء التحقيقات اللازمة معها، لمخالفتها الضوابط المنظمة لموسم العمرة الماضي.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، في بيان، أن عددا من شركات السياحة، خالفت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الماضي، والتي تم اعتمادها من وزارة السياحة- آنذاك- ما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد ومصالح عموم الشركات السياحية التي التزمت بالضوابط.

وأضافت الغرفة، أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الوزارة، ضد كل شركة تخالف الضوابط والقوانين المعمول بها، وتضر بمصالح البلاد والشركات السياحية الملتزمة.

وأكدت ضرورة الحفاظ على كيانات الشركات ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية.

وأهابت الغرفة بجميع الشركات السياحية، ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد، وجميع الإجراءات المطلوبة لعمل ونجاح بوابة العمرة المصرية التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والشركات وحماية الاقتصاد القومي للبلاد.

ونظمت عدد من الشركات السياحية، العام الماضي، برامج عمرة، رغم صدور قرار من وزارة السياحة بإيقافها عن العمل، وذلك بإستخدام التأشيرة الإلكترونية، كما نظمت أخرى برامج عمرة بأعداد تفوق الحصة المقررة لها.