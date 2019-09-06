عمرو يوسف: "طلعت مبفهمش في الناس"

قال الفنان عمرو يوسف، إنه كان يظن دائما أنه يستطيع فهم المحيطين به، لكنه اكتشف عكس ذلك تماما.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما منير، على شاشة "ON E": "أوقات كنت بشوف الشخص هايل وعظيم، لكن كنت أصدم بالعكس، بدأت أحس إن الإنسان محتاج يعاشر عشان يفهم الشخص اللي قدامه، بس ميطولش معاه بعد أول خبطة".

وواصل عمرو يوسف الحديث عن نفسه: "أنا برج الجدي، وعشري، وبحب الناس، بس الأحكام المسبقة بتوقع الواحد في مشاكل، وبطلت من فترة كبيرة إني أسمع أحكام الأشخاص على بعض، إلا إذا كان فيه رأي جماعي".

واستطرد: "غصب عنك هتحكم بالمظهر على اللي قدامك، لأنه حكم من الأحكام المهمة".