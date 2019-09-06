عمرو يوسف: "طلعت مبفهمش في الناس"

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الزمالك يطلب إقامة نهائي الكأس بحضور جماهيري

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"صحة النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون "المسؤولية الطبية"

"صحة النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون "المسؤولية الطبية"

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وضع تحت الملاحظة بـ"العباسية".. مصير قاتل أمين شرطة الزمالك جنائيا

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