فيديو.. محمد محسن: أعيد إحياء الأغاني القديمة كي يسمعها الشباب

أعرب الفنان محمد محسن، عن سعادته البالغة لغنائه للمطربين القديرين الراحلين محمد عبدالوهاب وسيد درويش، موضحًا أنه يُخصص جزءًا من الوقت في جميع حفلاته للغناء لكبار المطربين في مصر والعالم العربي، مثل: سيد درويش، محمد فوزي، وسيد مكاوي.

وأضاف "محسن"، خلال حواره في برنامج "أون ست"، الذي يُعرض عبر فضائية "ON E"، أنه يشعر بأنه جزءا من المسؤولية وعليه أن "يوصل الأغاني القديمة للشباب في نفس عمره الذين لم يسمعوا الأغاني القديمة"، إذ انه يعيد إحياءها من جديد، ويغنيها بشكل مختلف، وفقا له.

وتابع: "أنا بحب ده واتربيت على ده وأنا صغير، إني أغني الأغاني القديمة، بالإضافة طبعًا للأغاني الجديدة اللي بعملها".

وأشار إلى أن الجمهور نفسه يطلب منه أغاني قديمة، ويطلبونها بالاسم ويغنونها معه.