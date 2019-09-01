محمد محسن يتألق في المهرجان الصيفي بأوبرا الإسكندرية

أقيم، مساء أمس، حفلا فنيا للمطرب الشاب محمد محسن على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك في إطار فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

في بداية الحفل، حيَّا الفنان محمد محسن، جمهور الإسكندرية، الذي ملأ جنبات المسرح، وقال لهم: "أنتم جمهور راقي وجميل".

وتضمن برنامج الحفل، مختارات من مؤلفات تراث الطرب العربي التي اشتهر بأدائها، إلى جانب عددا من أعماله الخاصة، منها "في قلبي مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة، أصيلة يا بنت".

وتواصل دار الأوبرا المصرية، حفلات المهرجان الصيفي في دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، بحفل فني للنجم خالد سليم.