"دور الشباب في محو الأمية".. جلسة نقاشية بـ "بيت ثقافة دهب"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الفنية والثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث عقد بيت ثقافة دهب محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الشباب في محو الأمية للكبار"، تناولت الأمية من حيث التعريف والمفهوم وانتشارها بشكل كبير في الدول النامية، ودور الشباب النابع من مسؤوليته تجاه وطنه فى التصدى لهذه الظاهرة.

وأعد بيت ثقافة سانت كاترين جلسة قراءة حرة بمشاركة عددا من الأطفال بالموقع، بهدف تنمية المهارات الإدراكية وتعزيز القيم الإيجابية للنشء.

ونظم قصر ثقافة طور سيناء محاضرة ثقافية بعنوان "الترابط الأسرى وأثره على المجتمع" تناولت الترابط الأسري وأثره الإيجابي على المجتمع والتفكك الأسري وأثره السلبى على الفرد والمجتمع، والعوامل الاجتماعية والنفسية المؤثرة في ترابط الأسرى وتفككها.

وواصل نادس التكنولوجيا بقصر الطور فعاليات دورة تمهيدي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، بحضور 40 متدربا، للتدريب على فنون التعامل مع الحاسب الآلي وقواعد البيانات والتطبيقات.