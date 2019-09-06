محمد محسن: كان نفسي أعمل "دويتو" مع ليلى مراد.. وأسرد حياة فوزي دراميا

قال الفنان محمد محسن، إنه تمنى أن يؤدي أغاني "دويتو" مع نجوم زمن الفن الجميل، مثل الفنانة ليلي مراد، لأنه يُحبها بشدة كون والدته اسمها "ليلى"، والفنانة أسمهان، موضحًا أنه يُحب تأدية أغاني من ألحان الراحل محمد فوزي.

وأضاف "محسن"، خلال حواره في برنامج "أون ست"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه عاشق لمحمد فوزي، ويتمنى حاليًا أن يقدم مسلسلا يحكي قصة حياة فوزي، واصفًا إياه بـ"الأسطورة"، متابعا: "قصة حياته حاجة فظيعة".

وأوضح أنه يرى الموسيقي لغة واحدة عالمية، حيث أنه لا يُحب التصنيفات، ويعتقد أن أي نوع من المزيكا يمكن سماعه في أي مكان بالعالم في أي لحظة، لكن الفرق في شيء، "فيه ناس تقول الناس بتحب إيه عشان اقدمه، وفي فنان يقول أنا نفسي أقدم إيه للناس، وأنا تبع المدرسة التانية".

وتابع: "لا أؤمن بموضوع التصنيفات، ممكن فجأة عامل أغنية باللغة العربية الفصحى، وممكن أعمل أغنية باللغة الإنجليزية، وممكن أطلع دويتو مع فنان شعبي".