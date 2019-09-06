نفى الفنان شريف منير سفر طاقم تصوير فيلم "ولاد العم" إلى تل أبيب، من أجل تصوير الفيلم، قائلا: "مينفعش نعمل كده"، لافتا أن الفيلم تم تصويره بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

وأضاف منير، خلال استضافته الفنان عمرو يوسف مع ابنته "أسما"، في برنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنهم أقاموا في شقق فندقية، وأنه كان ينوي الخروج والسهر بصحبة كريم عبدالعزيز ومنى زكي، لكنه فوجئ بهم يتجاهلونه تماما.

وأوضح أن المخرج شريف عرفة نقل إقامة كريم عبدالعزيز ومنى زكي لتكون بعيدة عن شريف منير، وطلب منهم عدم الاختلاط به حتى تكون المشاعر وقت التصوير طبيعية.

وتابع: "كل لما آجي أروح أكلمهم ألاقيهم بيزوغوا مني، وأنا اتضايقت منهم جدا الاتنين، وبقيت صعبان عليا نفسي وبقيت متضايق وقولت للدرجة دي أنا بايخ"، لافتًا أنهم اعتذروا له بعدها، وأخبروه أن المخرج شريف عرفة طلب منهم ذلك.