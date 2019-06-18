أستاذ لغة عبرية: شريف منير وإياد نصار أفضل من قدم شخصية الإسرائيلي

قال الدكتور منصور عبدالوهاب أستاذ اللغة العبرية، والمشارك في التصحيح والترجمة في فيلم "الممر"، إنّ الفنان شريف منير أفضل من أدى الشخصية الإسرائيلية في فيلم "ولاد العم"، متابعا: "كان مكروها في الدور لدرجة أنّ الفنانة منى زكي صرحت بأنّها كانت تخاف منه، وهذا دليل على نجاحه في تجسيد شخصية ضابط الموساد في الفيلم، وطبيعة أداء رجل الموساد وضابط المخابرات العامة، وذلك بعد جلسات عمل مكثفة جمعتنا قبل تصوير العمل".

وأضاف عبدالوهاب خلال لقاء مع حسام الدين حسين وأحمد خيري مقدمي برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، أنّ الفنان إياد نصار أدى الدور المطلوب منه على أكمل وجه في فيلم "الممر"، وأنّ المخرج شريف عرفة خبير في عمله ويستعين بالمتخصصين في أي مجال ليخرج العمل بجودة عالية.

وزاد أستاذ اللغة العبرية أنّ الديكورات التي كانت موجودة في الفيلم كانت حقيقية وليست كرتونية أو خشبية، حتى التفجيرات كانت حقيقية.