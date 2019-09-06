عمرو يوسف: كرهت عمرو عبدالجليل بسبب "طايع"

قال الفنان عمرو يوسف، إن شخصيته تغيرت بعد تقمصه شخصية طايع، موضحا: "كنت بحب عمرو عبدالجليل في الحقيقة وبقيت بكرهه".

وأضاف يوسف، خلال لقائه مع الفنان شريف منير وابنته "أسما"، في برنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر فضائية "ON E": "ساعات كنا بنقعد نهزر ونضحك ولما نقرب من المشهد كنت بشوفه بشكل تاني، كنت بشوفه قبيح وبشوفه بشكل تاني".

وأوضح أنه يلعب مع ابنته "حياة" ويٌطعمها، مبديًا سعادته الشديدة بعدما أصبح أب.

وأشار إلى أن والده كان يترك له اتخاذ القرار، لكنه كان يلفت نظره لبعض الموضوعات ثم يترك له حرية اتخاذ القرار.