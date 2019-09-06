توفى رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موجابي، الذي حكم البلاد بقبضة حديدية منذ عام 1980 حتى 2017، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن الرئيس إيمرسون منانغاغوا، اليوم الجمعة.

وكتب منانغاغوا في تغريدة على موقع تويتر: "أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موجابي".

وكان موجابي يتلقى العلاج الطبي الذي لم يفصح عن طبيعته، لكن وكالة "رويترز" ذكرت في نوفمبر الماضي، أنه لم يعد قادرا على السير.

وأُجبر موجابي على الاستقالة في نوفمبر 2017، إثر انقلاب نفذه الجيش، وذلك بعد أن حكم البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية لنحو أربعة عقود منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.