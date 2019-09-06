سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الجمعة 6 سبتمبر الجاري، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك العاملة مثل البنك العربي الأفريقي ومصر والأهلي وبلوم على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.