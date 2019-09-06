وزير البترول يبحث فرص التعاون مع جيبوتى في البترول والغاز

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى والوفد المرافق الذى يزور مصر حالياً حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك وسبل نقل الخبرات المصرية الى جيبوتى في أنشطة البترول والغاز والثروة المعدنية إضافة الى بحث فرص مشاركة شركات قطاع البترول المصرى فى تنفيذ المشروعات الجديدة المقرر اقامتها في جيبوتى في مجالات الغاز الطبيعى واللوجيستيات فى ضوء الخبرات المتميزة التي تمتلكها.

حضر اللقاء كل من سفير جيبوتى بالقاهرة والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف و المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والسيد/ أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

وأكد المهندس طارق الملا أن التعاون مع جيبوتى يأتي في اطار توجه الدولة المصرية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية في مجال البترول والغاز مضيفاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي يدعم مشاركة مصر مع الدول الافريقية في تحقيق التنمية عبر الاستفادة من ثرواتها البترولية ووضع كافة الخبرات والإمكانات المصرية بقطاع البترول والغاز لمساعدة الدول الافريقية في هذا الشأن.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء استعراض إمكانات مصر وخبراتها في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز والتطور الذى شهدته خلال السنوات الأخيرة ، الى جانب استعراض جهود تطوير قطاع الثروة المعدنية و تعديل قانون الثروة المعدنية الذى صدر مؤخراً من أجل تحفيز الاستثمار في الأنشطة التعدينية و تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية .لافتاً الى أن جيبوتى طلبت الإستعانة بالخبرات المصرية المتميزة في صناعة البترول والغاز وتدريب الكوادر ، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد بترولى مصري الى جيبوتى لدراسة تقديم كافة اشكال الدعم ونقل الخبرات فضلاً عن دراسة فرص مشاركة الشركات البترولية المصرية في المشروعات الجديدة بجيبوتى لافتاً إلى الاتفاق على تدريب كوادر قطاع البترول في جيبوتى في مراكز التدريب المتخصصة التابعة لقطاع البترول المصرى.

و من جانبه استعرض وزير الطاقة بجمهورية جيبوتى خطط بلاده خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير البنية الأساسية لديها في مجال البترول والغاز وخاصة أنها بصدد تنفيذ مشروع انشاء خط لنقل الغاز الطبيعى من اثيوبيا وإقامة مصنع لإسالة الغاز الطبيعى وتصديره بإستثمارات صينية وإقامة منطقة لوجيستية وموانىء ومستودعات تخزين للاستفادة من موقع جيبوتى المتميز بمنطقة القرن الافريقى في جعلها مركزاً لوجيستياً مهماً، وأكد المهندس طارق الملا أن المشروعات الجديدة في جيبوتى والتي تم استعراضها خلال اللقاء تفتح افاق جديدة للتعاون الثنائى وإتاحة الفرصة أمام الشركات البترولية المصرية للمساهمة في تنفيذ المشروعات.

مشيراً إلى أن مشروع مصنع اسالة الغاز الطبيعى وتصديره يمثل أهمية كبيرة لدولة جيبوتى مؤكدا على استعداد شركات البترول المصرية المتخصصة لتقديم الخبرات اللازمة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إسالة الغاز الطبيعى وتصديره خاصة وأن مصر تمتلك خبرات متميزة في هذا المجال بالإضافة الى أن دخول الغاز الطبيعى في جيبوتى يمثل عاملاُ مهماُ في اتاحة الفرصة أمام شركات قطاع البترول للمشاركة بخبراتها في العديد من المشروعات المكملة والتي تقوم على توافر الغاز.

وأبدى وزير الطاقة بجمهورية جيبوتى ترحيبه بالتعاون مع قطاع البترول المصرى و الإستعانة بالخبرات المصرية المتميزة في مجالات البترول والثروة المعدنية ، كما رحب بالتعاون مع قطاع البترول فى مجال تنفيذ وإدارة مشروعات الغاز والبنية الأساسية مشيراً الى أن مصر تعد من أهم الدول في صناعة الغاز الطبيعى ولديها قدرات وكوادر متميزة في مجال تنفيذ المشروعات، مؤكداً ان زيارته للقاهرة تمثل فرصة مهمة للتعاون فى هذا الشأن.

وسيقوم وزير الطاقة بدولة جيبوتى بعقد لقاء عمل مع رؤساء شركات إنبى وبتروجت وصان مصر المتخصصة في تنفيذ المشروعات وأنشطة الصيانة للتعرف بشكل ملموس على إمكانيات الشركات وسابقة اعمالها في تنفيذ المشروعات ، كما سيقوم بزيارة للإسكندرية لأحد معامل تكرير البترول ومشروعات تصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في صناعة البترول والغاز.