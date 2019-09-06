وزير الزراعة يلقي كلمة مصر أمام منتدى الثورة الخضراء الأفريقي

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة قيام الحكومات الأفريقية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يخدم ويتناسب مع صغار المزارعين في أفريقيا، من خلال وضع سياسات حكومية لتيسير تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتحمل مخاطر التغيرات المناخية مع المزارعين، وإمكانية التطوير بالوسائل التكنولوجية الحديثة في الزراعة.

وشدد أبو ستيت، أمام الجلسة النقاشية الخاصة بزيادة المرونة والتكيف في أنظمة الغذاء بأفريقيا، والتي عقدت في غانا، على أهمية التكامل بين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتوجيه والإرشاد بالمعلومات المهمة لأكبر عدد من المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي.

واقترح الوزير إطلاق قناة تليفزيونية أفريقية؛ لتوفير الخدمات الإرشادية بلغات مختلفة وتوفير المعلومات الفنية للمزارعين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وربط المنتجين بالأسواق بما يحقق التجارة العادلة، والتي تمكن صغار المزارعين من الوصول للأسواق وتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.

كما تناول أبو ستيت قدرة قطاع الزراعة في أفريقيا في توفير فرص عمل للشباب والمرأة من خلال سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وهذا بالاتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة أفريقيا 2063.

وتقديرا لدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القارة الأفريقية وجه رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الثورة الخضراء الأفريقية الدعوة لوزير الزراعة المصري لإلقاء الإعلان الختامي لمنتدى الثورة الخضراء الأفريقية لعام 2019، والذي حضره الرئيس الغاني نانا أدوا دانكوا وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وهيلاميريام ديساليني رئيس وزراء أثيوبيا السابق.

وقال أبو ستيت إن الإعلان الختامي للمنتدى تضمن حزمة من الالتزامات والسياسات المهمة التي تساعد الحكومات الأفريقية على دعم التحول الرقمي لمواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، وما يترتب عليها من تغيرات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبًا على المزارعين وخصوصًا صغار المزارعين.

وعلى هامش هذا المنتدى المهم عقد وزير الزراعة لقاءات ثنائية من نظرائه من الدول الأفريقية وقادة المنظمات الدولية؛ لبحث فرص التعاون المستقبلي، كما عقد جلسة مباحثات مع أوسو أفيري أكوتو وزير الزراعة الغاني بشأن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي في مجالات استخدامات الصوب الزراعية والإنتاج الداجني، وحضر السفير عماد حنا السفير المصري في غانا فعاليات المنتدى، ما كان له أثر ملموس في المشاركة الإيجابية والناجحة لمصر في هذا التجمع الدولي المهم.