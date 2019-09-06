ضحية تعذيب زوجة أبيها تنتقل للعيش مع جدها.. والتضامن تواصل متابعتها

زار حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط ورئيس فريق التدخل السريع، الطفلة "هبة" بمنزل جدها، وكانت "هبة" قد تعرضت للتعذيب على يد زوجة أبيها وتدخلت الوزارة لحمايتها.

ورافق وكيل التضامن خلال الزيارة عزة أبو المعاطي، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، وأنعام المغلاوي العضو الاجتماعي باللجنة الفرعية لحماية الطفل، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية إبان عودته من البعثة القومية للحج لهذا العام، ومتابعة آلية التدخل والإجراءات التي قامت بها كلا من لجان الحماية وفريق التدخل بالمديرية.

كما جرى توفير طبيب للطفلة للكشف عليها وتزامنا مع بدء العام الدراسي، كما وفرت لها المديرية الزي المدرسي ومستلزمات الدراسة للطفلة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه على تواصل مستمر مع مديرية التضامن الاجتماعي، ولجنة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية حتى الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.

وعلى صعيد متصل اصطحاب وكيل التضامن "هبة" وجدها في زيارة ترفيهية لمدينة رأس البر، وجولة داخل المدينة ومركز التدريب الإداري، كما وعد عبد الغفار بالمتابعة المستمرة وتقديم ما يلزم لها من خدمات وصولا للمصلحة الفضلى للطفلة دون أي معوقات.

كانت قد تعرضت الطفلة هبة السعدني البالغة من العمر 8 سنوات، مقيمة بقرية الشعراء دائرة مركز دمياط، لتعذيب متواصل على يد زوجها أبيها التي لم تكل أو تمل من تعذيب الصغيرة حال فشلها في إتمام أي من الأعمال المنزلية المفروضة عليها رغم صغر سنها من تنظيف ومسح وغسيل الملابس والصحون، وهو ما أثر سلبيا على الحالة النفسية للصغيرة التي باتت ترفض الحديث مع أي شخص خشية تعرضها لتعذيب جديد، علاوة على تراجع مستواها الدراسي شيئا فشيئا.

ولجأت الصغيرة إلى جدها والد أبيها لتشكو له ما تفعله زوجة أبيها التي انتزع من قلبها الرحمة والتي قامت بضرب الضحية على رأسها برأس حزام، ما تسبب في جروح قطعية ونزيف بالرأس، علاوة على حرقها بسكين في أماكن متفرقة من جسدها المنهك ووصولها للجد في حالة إعياء طالبة مساعدته لإنقاذها وهو ما دفع الجد للذهاب بها فورا على مركز شرطة دمياط لتحرير محضر بالواقعة وتحويلها على المستشفى التخصصي لتقديم الخدمة الطبية اللازمة.