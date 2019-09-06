قرر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، حبس عاطل متهم بالترويج لبيع وشراء قطع أثرية عبر فيس بوك بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث وسماع أقوال شهود العيان .

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لدى الإدارة العامة لتكنولوجيا معلومات ومباحث الإنترنت، حول قيام أحد الأشخاص بنشر مشاركات على إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادي.

أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بمركز السنطة في محافظة الغربية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، وجرى استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور لقطع أثرية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وإنشاء المجموعة بغرض إيهام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعرض قطع أثرية للبيع، بغرض النصب عليهم وجمع مبالغ مالية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.