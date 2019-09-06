أكد الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للقلب، أن نسبة الوفيات في مصر بسبب أمراض القلب تصل إلى 46%، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية في أحدث دراساتها أعلنت عن 17.3 مليون حالة وفاة بسبب أمراض القلب سنويا حول العالم، وأن أمراض القلب تحتل المرتبة الأولى في نسب الوفيات مقارنة بالأمراض الأخرى، وهذا يستوجب إدخال أدوية تعمل بطرق معززة للأدوية القديمة وبجانب القسطرة التداخلية.

وأضاف رئيس جمعية القلب المصرية أن مصر تحتل المركز 23 على مستوى العالم في معدل الإصابة بأمراض القلب، وهذه نسبة كبيرة، مضيفا أن الوقاية من أمراض القلب تأتي من المحافظة على الوزن المثالي واللياقة البدنية، وذلك بممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع مع شرب السوائل والعصائر، ولا بد من تفادي المشروبات الغازية بجانب الإكثار من أكل الخضروات.

ولفت الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أنه على المريض أن يقوم بعلاج الضغط، وفي نفس الوقت لا بد من علاج وضبط معدل السكر بالدم ومتابعة دورية على الدهون الثلاثية والكولسترول مرة كل عام.

جاء ذلك خلال تنظيم جمعية القلب المصرية لأولمبياد شباب أطباء القلب، اليوم مع تحدي الشركات الدوائية الخاصة "شركة ميرك للأدوية"، برئاسة الدكتور عماد جريس المدير التنفيذي للشركة الراعية، حيث تنافس فيها الأطباء من مختلف المستشفيات والمراكز على مستوى الجمهورية.

وجرى منح الفريق الفائز فرصة حضور مؤتمر علمى فى أوروبا ليكتسبوا خبرات ومهارات جديدة من خلال هذا التجمع الأكبر لأطباء القلب على مستوى الشرق الأوسط، حيث نوه أن المسابقات العلمية التي تجري بين شباب الأطباء هو منظور جديد انتهجته جمعية القلب المصرية، وللسنة الثانية على التوالي يجري إقامة هذه المسابقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام شوقي، أستاذ القلب والأوعية الدموية، أن المسابقات التي تجري بين شباب أطباء القلب على مستوي الجمهورية هو منظور جديد انتهجته جميعة القلب المصرية، وللسنة الثانية على التوالي يتم إقامة هذه المسابقة، والهدف منها هم شباب أطباء القلب على مستوى جميع المحافظات من كل الجامعات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي.

وأشار إلى أن هذه الفئة هم أكثر الأطباء الذين يتعاملون مع عدد كبير من المرضي، لأنهم جميعا متواجدين بشكل دائم في وحدات الإستقبال والرعاية المركزة، وأقسام القلب المنتشرة على مستوي الجمهورية.

كما أشار إلى أن المستفيد الأول من هذه المسابقات هو المريض، لأنها تجعل الطبيب على دراية بكل ما هو جديد في هذا المجال والعلاج والتشخيص.