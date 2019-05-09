اطمأن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على الدكتور عبدالعزيز عبدالله أبوالعلا، رئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفى الزهراء الجامعي، نظرا لوعكة صحية ألمت به، نقل على إثرها لمستشفى المقاولون العرب.

وزار المحرصاوي طالبة كلية الشريعة والقانون، التي تخضع لجراحة التحدب بالعمود الفقري بمستشفى الزهراء الجامعي، مقدما لها هدية تذكارية، مؤكدا أن الجامعة أمينة على كل الطالبات فهم أبناء له وواجبه متابعتهم والاطمئنان عليهم، وأعربت الطالبة عن تقديرها لرئيس الجامعة لاهتمامه وحرصه على متابعة حالتها، وفقا لبيان صادر عن جامعة الأزهر.

من جانبه قال الدكتور هاني عبدالجواد، استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار والحاصل على زمالات جراحة العمود الفقري من جامعة مونتريال بكندا، الطبيب المعالج للحالة، إنها كانت تعاني من تحدّب شديد بالعمود الفقري، حيث تسير بانحناء و لا تستطيع النظر أمامها نتيجة التهاب لاصق بالعمود الفقري، وتحتاج لجراحة في منتهي الخطورة لتصليح ذلك التحدب، نتيجة للاحتياج إلى قص الفقرات حول الأعصاب في عملية التصليح وبفضل الله تمت جراحة تصليحها عن طريق قص الفقرات في عملية جراحية استغرقت قرابة 7 ساعات منذ عدة أيام واستطاعت الحركة بطريقة مستوية من صباح اليوم الثاني للعملية بإشراف طاقم طبي متميز.