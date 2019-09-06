عقدت لجنة النقابات العمالية بحزب المؤتمر بالقليوبية اجتماعا اليوم، لمناقشة خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، بحضور حازم عايش أمين عام الحزب بالمحافظة.

وأكد أسامة جرجس، رئيس اللجنة بالحزب، أن العمال هم العمود الفقرى للصناعة المصرية، ويجب دعمهم حتى تستقيم الصناعة بما فيه الصالح للوطن.

وعرض عماد حرب، رئيس لجنة النقابات المهنية بأمانة الحزب بالقليوبية، خطة عمل اللجنة في الشارع ودورها في متابعة عمال المحافظة وسماع مشاكلهم والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد حازم عايش، أمين عام الحزب بالقليوبية، دور العمال في الحفاظ على نمو اقتصاد الوطن، مشيرا إلى أن الحزب يسعى لأن يكون لهم تمثيلا في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن الحزب بالمحافظة مستعد لخوض الانتخابات القادمة سواء محليات أو برلمان أو مجلس شيوخ بكل قوة.

ولفت إلى أن الحزب يسعى بقوة من القيام بدوره الخدمي لكل فئات المجتمع، ما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.