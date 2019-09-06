قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي، أستاذ علوم الإدارة بالأكاديميات الشرطية والعسكرية العربية وخبير الجريمة المنظمة، إن الامتيازات الجديدة وأوجه التمكين للشباب، التي منحها الدستور الحالي لهم هي تاريخية وغير مسبوقة بأي دستور سابق وتدعمها سياسة الدولة التنفيذية الجارية برعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات وإجراءات ودعم متنوع للشباب بالرغم من التحديات والمشاكل المزمنة الموروثة والحالية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع مع 300 من فتيات وشباب 7 جامعات حكومية بمعهد إعداد القادة بحلوان، بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي وعدد من أعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعات وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

وأوضح الراعي أن من أبرز مظاهر ذلك هو مضمون نصوص الدستور التي التزمت بهما الدولة برعاية النشء والشباب وأيضا تمثيل للشباب من سن 21 حتى 35 بنسبة 25% من إجمالي أعضاء المجالس الشعبية المحلية للقرية والمركز والمدينة والمحافظة وهو الأمر الإلزامي لقانون الإدارة المحلية الجديد الجاري إعداده، وتضمن الدستور إضافة آليات رقابية قانونية لأول مرة للمجالس الشعبية على الجهات التنفيذية مثل حق الاستجواب، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع الوعي والتثقيف اللازم للتطبيق العملي بشكل نافع وفعال للصالح العام.

وأشار الراعي أيضا إلى طرق وأساليب أهل الشر من التنظيمات المتطرفة لتجنيد واستقطاب النشء والشباب الجدد لهم، ومنها مرحلة الاستقبال الجامعي الممنهج الناعم والإنساني فى ظاهره من لجان التطرف المدربة علي ذلك الاستهداف لاسيما لفئة من الطلاب المتفوقين دراسيا، ويشترك في إعداد برامج الاستهداف متخصصون في علوم النفس والاجتماع من أعضاء التنظيمات المتطرفة.