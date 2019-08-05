نعى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، شهداء حادث الكورنيش أمام معهد الأورام وتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا الحادث، سائلا الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم اهلهم الصبر والسلوان.

وأكد عبدالعال، في تصريحات صحفية، أن المحاولات الفاشلة من الجماعات الإرهابية لزعزعة أمن مصر واستقرارها لن تنال منها، بل تزيد من إصرار الشعب المصري على تحقيق الاستقرار والتقدم والوقوف خلف قيادتها السياسية ورجال القوات المسلحة والأمن لاقتلاع الإرهاب من جذوره.

كان محافظ القاهرة استهل اجتماعه الدوري اليوم بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث الكورنيش.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.