أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر الفيسبوك، النشرة الأسبوعية "مصر تعمل" لتوظيف المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل وفوق المتوسط، في مجال "المطاعم، السياحة، المبيعات، والتسويق"، برواتب تبدأ من 1400 جنيه حتى 8000 جنيه.

وجاءت الوظائف بحسب المجالات كالآتي:

أولًا: وظائف للمؤهلات العليا

المحافظات المتاح بها وظائف: القاهرة الكبرى، المحلة، الإسكندرية.

1- شركة كبرى في مجال الدواجن تطلب للتعين في طريق مصر إسكندرية الصحراوي:

- طبيب بيطري للعمل في مجال الرعاية البيطرية أو مجال توكيد الجودة ويشترط في المتقدم الآتي:

- خريجين كلية الطب البيطري.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 30 سنة.

المميزات:

المرتب: قابل للتفاوض.

عدد ساعات العمل 8 ساعات.

12 يوم عمل + 3 أيام راحة.

تأمينات.

وللتقدم يرجى إرسال السيرة الذاتية على: Masrcv@outlook.com، وعنوان الإيميل: (طبيب بيطري + 229).

2- شركة جيلسي لصناعات البلاستيك التخصصية تطلب للتعين في مدينة السادات:

- كيميائي (بالإنتاج والجودة) ويشترط للتقدم الآتي:

بكالوريوس علوم تخصص كيمياء خاصة.

حديث التخرج.

ذكور فقط.

حد أقصى للسن 25 عام.

المميزات:

المرتب: 2400 جنيهًا.

العمل ورديات ويتوفر سكن ومواصلات.

تأمينات.

للتقدم يرجى إرسال السيرة الذاتية على: Masrcv@outlook.com، وعنوان الإيميل: (كيمائي + 230).

3- شركة كبرى في مجال الصناعات الغذائية تطلب:

1- مراجع مالي داخلي بمدينة نصر، وجاءت متطلبات الوظيفة كالآتي:

المراجعة على كل الأقسام المنوطة به.

مراجعة الإقرارات الضريبية الدورية بجميع أنواعها.

لديه خلفية ومعلومات عن معاير المحاسبة والمراجعة.

الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المالية.

الشروط:

بكالوريوس تجارة محاسبة.

يجيد اللغة الإنجليزية.

يشترط ألا تقل خبرته بنفس الوظيفة عن 4 سنوات، ويفضل الخبرة السابقة في مجال الصناعات الغذائية.

ذكور فقط.

حد أقصى للسن 45 سنة.

المميزات:

المرتب: قابل للتفاوض.

8 ساعات عمل.

تأمينات.

للتقدم يرجى إرسال السيرة الذاتية على: Masrcv@outlook.com

Subject: مراجع مالي داخلي + 242.

2- اخصائي تسويق، وجاءت متطلبات الوظيفة كالآتي:

متابعة النواحي التسويقية للفروع.

عمل تقارير ودراسات عن المنافسين.

الشروط:

بكالوريوس تجارة محاسبة.

يجيد اللغة الإنجليزية.

خبرة من سنة.

يفضل الخبرة السابقة في مجال الصناعات الغذائية.

ذكور فقط.

حد أقصى للسن 30 سنة.

المميزات:

المرتب: قابل للتفاوض.

8 ساعات عمل.

تأمينات.

للتقدم يرجى إرسال السيرة الذاتية على: Masrcv@outlook.com

Subject: أخصائي تسويق + 242.

ثانيًا: مجال المبيعات والتسويق

المحافظات المتاحة بها "القاهرة الكبرى، الإسكندرية، سوهاج، طنطا، المنصورة، والمنيا".

1- شركة رايت فودز للمنتجات الغذائية تطلب للتعين الآتي:

مندوب وسائق مبيعات تجزئة، وتتمثل الشروط في الآتي:

مؤهلات متوسطة خريجين.

خبرة 6 أشهر في المجال الغذائي.

ذكور.

حد أقصى للسن 37 عامًا.

يشترط رخصة قيادة على الأقل خاصة.

المرتبات: 1800 أساسي + عمولات تصل إلى 4000.

تأمينات.

مندوب وسائق مبيعات جملة، وتتمثل الشروط في الآتي:

مؤهلات متوسطة خريجين.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

ذكور.

حد أقصى للسن 38 عامًا.

يشترط رخصة قيادة.

المرتبات: حسب المقابلة.

تأمينات.

عامل إنتاج، وتتمثل الشروط في الآتي:

يجيد القراءة والكتابة.

ذكور.

حد أقصى للسن 28 عامًا.

يشترط في محيط محافظة الجيزة.

المرتبات 1800 + إضافي.

تأمينات.

وللتقديم للوظائف يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــا.

2- راديو شاك للأجهزة الالكترونية تطلب:

مسئول مبيعات: بيع منتجات الشركة داخل الفروع.

مسئول دعم فني: المتابعة وتقديم الدعم الفني لأي من الأعطال الفنية.

سائقين رخصه مهنية ثانية وثالثة.

الشروط:

ذكور فقط وموقف من التجنيد.

السن حد أقصى 28 مؤهل عالٍ للوظيفة الأولى والثانية.

السن حد أقصى للسائقين 35 عام.

مؤهل متوسط / فوق متوسط.

المرتب حسب الخبرة.

ساعات العمل 9 ساعات.

تأمينات.

للتقدم للوظائف يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــا.

3- حياة إيجيبت للمنتجات الورقية وكلاء مولفكس وغيرها من المنتجات المشهورة:

تطلب الوظائف التالية للعمل لدي الوكلاء بالمحافظات والقاهرة:

1- مناديب مبيعات تجزئة - خبرة أو بدون خبرة.

2- مناديب مبيعات جملة - خبرة سنة على الأقل.

3- محاسبين ومدخلين بيانات.

4- أمناء مخازن.

5- سائقين رخصة مهنية.

6-محصلين.

7- عمال مخازن.

جميع الوظائف المطلوبة من رقم 1 إلى رقم 4 يشترط بها الحصول على مؤهل عالٍ.

الشروط المشتركة:

مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة وبدون.

ذكور.

خبرة وبدون خبرة.

يفضل أن يكون الحد أقصى للسن 35 سنة.

المرتب حسب الخبرة.

ساعات العمل 9 ساعات.

تأمينات.

للتقدم يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــا.

ثالثًا: وظائف للمؤهلات المتوسطة ودون مؤهل وفوق المتوسط

المحافظات المتاح بها وظائف: "القاهرة الكبرى، السويس، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، وشرم الشيخ".

- شركة كوكاكولا تطلب للتعيين الفوري سائقين بمحافظة الجيزة بالشروط الآتية:

المؤهل "عالي - فوق متوسط - متوسط"، موقف نهائي من التجنيد "إعفاء - أدى الخدمة العسكرية"، يحمل رخصة قيادة مهنية.

وتمنح الشركة أجور وحوافز حسب الخبرة والكفاءة، كما تقوم بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والصحية.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملىء الاستمارة من هنــــا.

2- ماكيسم للاستثمار العقاري تطلب للتعين في القاهرة والساحل الشمالي:

مساعد فني ألوميتال بالشروط الآتية:

مؤهل متوسط – فني.

ذكور.

خبرة سنة على الأقل بنفس المجال.

حد أقصى للسن 40 سنة.

المرتب: 3000 جنيه.

9 ساعات عمل بالقاهرة، ونظام العمل في الساحل كالتالي: (16 يوم عمل و5 أيام إجازة أو 23 يوم عمل و7 أيام إجازة).

تأمينات.

للتقدم يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــا.

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