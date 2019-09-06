كشفت مصادر بارزة بوزارة قطاع الأعمال العام، عن رصد ما يقرب من 15 مليار جنيه، لتطوير عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات الوزارة.

وقالت المصادر إن الخطة التي تعمل علي تنفيذها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإشراف مباشر من وزير قطاع الأعمال العام، ترتكز علي خمس شركات تتنوع في قطاعي النقل والأسمدة، مستهدفةً إعادة هيكلة الشركات علاوة على تنفيذ مشروعات جديدة.

أضافت "المصادر" لـ"الوطن" أن الخطة تتضمن مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الإطارات في شركة النقل والهندسة التابعة بأحدث تكنولوجيا متاحة في سوق إنتاج الإطارات، مؤكدةً أن المصنع الجديد سيدشن بنظام الشراكة بين اتحاد مجموعة شركات صينية يجري التفاوض معها كطرف أول وبين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة النقل والهندسة كطرف ثاني، مشيرةً إلى أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني تمهيدا للقيام بتوقيع العقد بعد إتمام دراسة الجدوى الاقتصادية، على أن يقدم الجانب الصيني للجانب المصري العروض الفنية والاقتصادية للمشروع.

وتابعت المصادر، أن الخطة تشمل أيضاً ضمن بنودها تطوير شركة راكتا للورق بإعادة تأهيل وتطوير ماكينة الورق رقم (3)، لافتةً إلي أن زمن المشروع سيستغرق نحو 13 شهراً، ويستهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 80 طن/يوم، إلى 200 طن/يوم، مع خفض معدلات الاستهلاك وتحسين جودة الورق المنتج، بإضافة عصارة الإضافات.

وكشفت المصادر أن التكلفة الإجمالية تتخطى 12 مليون يورو (219 مليون جنيه)، إضافة إلى أعمال محلية بمبلغ نحو 394 مليون جنيه، مشيرة إلى نجاح الشركة في توقيع العقد مع شركة بابسل التشيكية لتنفيذ المشروع، إضافة إلى إعادة تأهيل عجان الـOCC القديم لرفع الطاقة الإنتاجية من 70 إلى 120 طن/يوم لتقوم بتغذية إحدى ماكينات الخط الأصلي لإنتاج 100 طن/يوم ورق، وسيتم البدء في التنفيذ فور الانتهاء من مشروع ماكينة (3).

أما في قطاع الأسمدة، قالت المصادر إن شركة الدلتا للأسمدة تنفذ خطة إصلاح عاجلة منذ العام الماضي لتأهيل وحدة الأمونيا، كانت أهم نتائجها رفع الطاقة الإنتاجية من 60% إلى 95%، وتحول الشركة من الخسارة إلى مجمل الربح خلال الربع الأخير (مارس – يونيو) عام 2019، وخفض معدلات استهلاك الغاز جار خلال الربع الحالي زيادة الطاقة الإنتاجية لليوريا من 1150 طن / يوم إلى 1300 طن / يوم.

وأكدت المصادر أنه تم التعاقد مع شركة ألمانية لتوريد وتركيب وحدة إزالة الهيدروجين من غاز ثاني أكسيد الكربون لتنقيته قبل الضخ إلى وحدة إنتاج اليوريا بقيمة نحو 1.7 مليون يورو (31 مليون جنيه)، على أن تتم أعمال التركيب خلال عام 2020، إضافة إلى الاتفاق مع الاستشاري لإضافة وحدة استعادة الهيدروجين من الغاز المزاح (Purge Gas) ما يزيد من إنتاج الأمونيا بمقدار 50 طن/يوم، بما يعادل 75 طن/يوم من اليوريا في إطار العمل على رفع إنتاجية الأمونيا وتخفيض معدلات استهلاك الغاز، وجار دراسة مشروع إنشاء وحدة حامض نيتريك بطاقة 1000 طن/يوم وبتركيز 100% حامض.

أما عن تطوير شركة النصر للأسمدة، أوضحت المصادر أنه الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "بنشمارك باور إنترناشيونال" لإنشاء وتطوير وتنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن/يوم في المرحلة الأولى باستغلال أرض الشركة بنظام حق الانتفاع علاوة علي مشروع جديد لإنتاج الأمونيا بطاقة 1000 طن / يوم بتكلفة استثمارية قدرها 250 مليون دولار لاستغلال الأمونيا لإنتاج أسمدة مركبة جديدة MAP-DAP-CAN-NPK.

وقالت المصادر، إن هناك أيضا مشروع لرفع الطاقة الإنتاجية في مصنع الأمونيا من 400 إلى 650 طن/يوم الي جانب رفع الطاقة في مصنع حامض النيتريك من 450 إلى 600 طن/يوم، وأخيرا مشروع معالجة الصرف الصناعي لتتمكن الشركة من استخدام مياه الصرف الصناعي في إنتاج مياه خاصة بالغلايات، واستخدام جزء من مياه صرف المدينة لإنتاج مياه تصلح للاستخدام الصناعي.

أما أعمال التطوير في شركة شركة كيما، قالت المصادر إن تم الانتهاء من المرحلة الأولى - تحت التشغيل التجريبي - وتشمل إنتاج 1200 طن/يوم أمونيا وإنتاج 1575 طن/يوم يوريا، وبلغت تكلفة المرحلة الأولي نحو 11 مليار جنيه بتمويل من تحالف بنوك مصرية، وبتنفيذ شركة إيطالية، لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء كما هو الحال بالمصنع القديم، ويستهدف المصنع الجديد زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يوميًا، مقارنة بالرقم الحالى وهو 300 طن فى اليوم، بما يلبى استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وإنتاج نترات الأمونيوم النقية، مؤكدةً أن المرحلة الثانية من التطوير تشمل مشروع إعادة تأهيل أقسام من المصانع القائمة، ومن المخطط بدء التنفيذ بداية 2020 حيث تتضمن قائمة من المشروعات مثل إنشاء وحدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم إلي جانب إنشاء وحدة تعادل جديدة لإنتاج 800 طن/يوم من محلول نترات الأمونيوم، بالإضافة إلي إنشاء وحدة تحبيب جديدة لإنتاج سماد نترات الأمونيوم، وأخيراً إعادة تأهيل أقسام التعبئة والخدمات المساعدة.