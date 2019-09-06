أعلنت وزارة المالية، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لمهندسين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:
1- مهندس ميكانيكا تخصص قوي.
2- مهندس كهرباء تخصص قوي.
3- مهندس مدني.
وتتمثل شروط الوظائف في الآتي
- أن يكون المتقدم يعمل علي درجة دائمة "باب أول أجور".
- بكالوريوس هندسة أو مؤهل هندسي عالِ مناسب ومعترف به.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.
تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي
- بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة.
- مقترحات لتطوير الوظيفة.
- عدد 4 صور شخصية حديثة.
- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل موضح به رقم التليفون.
تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة لشؤون العاملين بمقر الوزارة.