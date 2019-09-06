أعلنت وزارة المالية، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لمهندسين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

1- مهندس ميكانيكا تخصص قوي.

2- مهندس كهرباء تخصص قوي.

3- مهندس مدني.

وتتمثل شروط الوظائف في الآتي

- ​أن يكون المتقدم يعمل علي درجة دائمة "باب أول أجور".

- بكالوريوس هندسة أو مؤهل هندسي عالِ مناسب ومعترف به.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي

​- بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة.

- مقترحات لتطوير الوظيفة.

- عدد 4 صور شخصية حديثة.

- ​بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل موضح به رقم التليفون.

​تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة لشؤون العاملين بمقر الوزارة.